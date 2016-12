Brasil a paso lento y con dudas se prepara para el Mundial-2014 de fútbol

"Hasta el momento estoy muy contento con la marcha (de las obras). No tengo dudas de que la Copa de Brasil será grandiosa", dijo Blatter, para subrayar que "aún tenemos tres años y medio por delante, y tengo seguridad que las soluciones serán encontradas".

Un sondeo del diario Folha de Sao Paulo indicó en agosto que 57% de los brasileños no quería estadios construidos con dinero público.

El proyecto por unos 350 millones de dólares no tenía aún contrato ni se aclaró con que fondos se hará, pero Corinthians prometió ampliar la capacidad a 65.000 si fuera para el Mundial.

