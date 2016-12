Selección mexicana vivió un año marcado por el fracaso y el escándalo

Encabezados por Márquez, los jugadores solicitaron a Justino Compeán y Decio de María, presidente y secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, no ser convocados mientras De la Torre se mantuviera en el puesto y exigieron que éste se disculpara con ellos públicamente

Los jugadores respondieron con una carta que también se filtró a los medios de comunicación en la que tachaban a De la Torre como un dirigente de trato prepotente y lo tildaron de incapaz para ejercer su puesto, al grado de no haber podido determinar al sucesor de Aguirre.

La fiesta trascendió por la prensa y Néstor de la Torre, Director de Selecciones Nacionales, ejecutó un castigo sin precedentes. Multó a once jugadores, entre ellos al capitán Rafael Márquez, con 50 mil pesos (unos 3.900 dólares), y suspendió por seis meses a Efraín Juárez, defensa del Celtic escocés, y a Carlos Vela, delantero del Arsenal inglés.

Sin un técnico que determinara estrictas pautas futbolísticas y de conducta, los seleccionados mexicanos organizaron un festejo no autorizado tras enfrentar a Colombia, en septiembre.

En medio de un vendabal de críticas, Aguirre tuvo que ofrecer disculpas por sus declaraciones. "Lamento profundamente haber emitido una opinión sobre los problemas de mi país, en un foro y una forma que no eran los adecuados", dijo 'el Vasco'.

Copyright ©2016 Perform Group. All rights reserved.

Data provided by Opta Sports. Articles provided by OMNISPORT.