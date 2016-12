En 2010 la Celeste recuperó el color y el amor de su gente

"Hemos demostrado que es posible, no digo meternos en el grupo de las potencias, pero sí tener un equipo competitivo, que sea difícil de enfrentar para cualquiera (...) que merezca el reconocimiento por su corrección, por apostar a futbolistas jóvenes", aseguró el DT.

"Estamos en una fiesta a la que no fuimos invitados", aseguró entonces el entrenador uruguayo, el maestro Óscar Tabárez.

Asamoah Gyan remató al travesaño el penal y permitió a la Celeste llegar a la definición por penales, donde se impuso 4-2 y logró el pasaje a semifinales, algo que no lograba desde el cuarto puesto en México-1970.

