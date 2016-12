Inter de Milán cierra su gran año coronándose campeón del mundo

Mazembe: Muteba Kidiaba - Joel Kimwaki, Kiritcho Kasusula, Miala Nkulukuta - Amia Ekanga, Ngandu Kasongo (Mukok Kanda 46), Mbenza Bedi, Mulota Kabangu, Kabembe Mihayo - Dioko Kaluyituka (Mianga Ndonga 90), Given Singuluma. DT: Lamine N'Diaye (SEN)

En la segunda mitad, la intensidad ofensiva del Inter bajó en revoluciones y los europeos se preocuparon principalmente de no asumir riesgos, conscientes de que un tanto de los congoleños desataría el nerviosismo y daría alas al rival.

"No era un partido fácil. Todos decían que íbamos a ganar, que teníamos además que hacerlo bien. Hemos estado concentrados y ahí está el resultado", comentó Benítez, que aprovechó el respaldo del título para exigir al club "apoyo" y "respeto", y solicitar la llegada de nuevos jugadores.

